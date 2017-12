To selskaper kontrollerer nasjonal reklameradio til 2032

Onsdag ble resten av det nasjonale FM-nettet slukket i Troms og Finnmark. Heretter er digitalradio det eneste alternativet på landsplan.

Nå viser en avtale Aftenposten har fått tilgang til, at de tre største radioaktørene i praksis låser det nasjonale DAB-nettet for utenforstående.

Holm, Morten / SCANPIX

Eiere i Stockholm og Hamburg

I dag har Norge 30 landsdekkende radiokanaler. Bak 15 av dem står NRK.

De 15 andre tilhører to internasjonale selskaper: MTG eier blant annet P4; Bauer Media har Radio Norge som sitt mest kjente varemerke.

Enten du lytter til P5, P6, P7, P8, P9, P10, Radio Energy, Radio Kiss, Radio Rock eller Radio Vinyl: Bak alle står to eiere, med hovedkontorer i Stockholm og Hamburg.

Og slik vil det trolig forbli. Selskapene MTG og Bauer Media har nemlig i praksis sikret seg eneretten til dagens riksdekkende nett for reklameradio. Dette nettet kalles Riksblokk 1.

NRK, som samarbeider nært med de to, har sitt eget nett. Et tredje DAB-nett er forbeholdt lokalradioer, og bare delvis utbygget. Et mulig Riksnett 2 for nasjonal reklameradio er hverken finansiert eller ferdig.

Prislappen på den nasjonale DAB-utbyggingen er 1 milliard norske kroner.

– Får i pose og sekk

Tidligere generalsekretær i IKT Norge, Per Morten Hoff, er sterk motstander av overgangen til DAB. Han mener at den konfidensielle avtalen om Riksblokk 1, går utover mangfoldet.

– Dette er et eksklusivt nett, og prisen for å komme på DAB er høy. Kulturdepartementet lovet mangfold, og indikerte at det var viktig at også smalere kanaler fikk muligheten. Nå dominerer de store aktørene med utenlandske eiere og kan lage en haug med radiostasjoner. De får i både pose og sekk, sier Hoff.

Les departementets svar: - Myndighetene bestemmer ikke mangfoldet

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Store deler er konfidensiell

Kontrakten på 85 sider er inngått mellom Telenor-selskapet Norkring, som eier sendenettene, og de tre innholdsleverandørene NRK, P4 og Radio Norge. Det er også disse tre som gjennom årlig nettleie har finansiert den nasjonale DAB-utbyggingen.

Avtalen ble signert i 2012, og utløper 31. desember 2031. Teksten gir P4 og Radio Norge rett til å dele det kommersielle DAB-nettet i Riksblokk 1 i 15 år til: «Fra og med 1. februar 2017 skal DRN (Digitalradio Norge) og FM4- konsesjonæren (Radio Norge, journ.anm.) hver disponere 50 % av kapasiteteten i Sendernettet».

Hittil har dokumentet kun vært tilgjengelig fra Kulturdepartementet i en sladdet versjon. Avtalen har også et eget punkt om konfidensialitet.

Høyskolelektor ved Høgskolen i Volda, Jørgen W. Lyngvær, er ikke veldig overrasket:

– Det var nok ikke tanken at andre skulle får leie seg inn på P4 og Radio Norge sitt nett. Ingen fikk lov til å leie FM-nettet av NRK, heller. Men det er antagelig mindre aktuelt at noen andre vil søke om konsesjon, når de må ta kostnaden ved å bygge eget nett, sier Lyngvær.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Fakta: Dette er kanalene I Norge i dag finnes ett nasjonalt nett for reklameradio. Frem til 2032 er to internasjonale selskaper alene om å sende der. MTG, som også eier TV3 og Viasat, står bak P4, P5, P6, P7 Klem, P8, P9, P10 og Radio Energy. Bauer Media, med hovedkontor i Hamburg, har ca. 11.000 ansatte i 17 land. I Norge heter tilbudet Radio Norge, Radio Soft, Kiss, Radio Norsk Pop, Radio Vinyl og Radio Topp 40.

– Fordeler all kapasitet

Ifølge Stortinget og Kulturdepartementet skulle digitaliseringen fremme «både innhaldsbreidde og eigarmangfald». Dette skulle blant annet bety at der kun to aktører tidligere hadde rett til å sende nasjonal reklameradio, skulle DAB åpne for «opptil 40–60 riksdekkende radiokanaler».

Selv om antallet kanaler har økt, er antall eiere det samme som før digitaliseringen. Lokalradioforbundet er svært kritisk:

– I avtalen Norkring, NRK og P4 inngikk i mai 2012, og som Radio Norge sluttet seg til ett år senere, fordeler aktørene all kapasitet i dagens sendenett frem til 2032. Uten at andre aktører hverken i Norge eller i EØS-området ble involvert eller tilbudt kapasitet. Jeg vil bli meget overrasket om ikke dette er i strid med konkurranselovgivningen og internasjonalt regelverk.

Rune Petter Ness / NTB Scanpix

Dette sier styreleder i Norsk Lokalradioforbund, Svein Larsen. Den tidligere P4-sjefen er også daglig leder for regionaktøren Radio Metro, som sender fra Oslo.

Lokalradioforbundet har klaget flere sider ved DAB-innføringen inn for EFTAs overvåkningsorgan, ESA. Der er saken fortsatt til behandling.

Langt fra ferdig lokalt

Norge er alene i verden om å digitalisere riksdekkende radio. Systemet er delt i fire nett, også kalt blokker:

NRK har sin egen blokk. Riksblokk 1, som den heter, er tildelt P4, Radio Norge og deres søsterkanaler, frem til 2032. Blokken for lokalradio består av 37 områder. Lokalradioforbundet, som har kartlagt status pr. november, opplyser at «dagens lokale nett dekker, helt eller delvis, 117 av landets 428 kommuner.» Myndighetene har gitt tillatelse til å bygge ut ett nasjonalt radionett til, kalt Riksblokk 2. Dette er på langt nær fullført. Så langt dekker det deler av Rogaland og Hordaland.

Da regionaktøren Radio Metro i februar ba om tilgang til Riksblokk 2, skrev Norkring i en e-post:

– Vi har andre planer for Riksblokk 2 og kan dessverre ikke tilby utleie av denne.

Fakta: Dette er avtalen I 2012 inngikk Norkring og Digitalradio Norge «Avtale om sendernettjenester for DAB». Hele dokumentet er arkivert i Kulturdepartementet, der hoveddelen er unntatt offentlighet og taushetsbelagt. Telenor-selskapet Norkring har bygget, og eier, Norges DAB-nett. Digitalradio Norge ble stiftet for å innføre DAB. Selskapet, som eies av NRK og P4, samarbeider tett med Radio Norge-eier Bauer Media. Punkt 6.4 slår fast at «avtalen omfatter all kapasitet (...) i Sendernettet.» I et punkt om konfidensialitet står det at «Partene skal avstå fra å kommentere Avtalens innhold i media uten etter nærmere avtale.»

Departementet svarer

Kulturdepartementet avviser at avtalen mellom Norkring og Digitalradio Norge sikrer Radio Norge og P4 enerett til nasjonale DAB-sendinger i 14 år.

– Overgangen fra FM til DAB betyr at det ikke lenger er tekniske etableringshindringer. Myndighetene bestemmer ikke hvor stort mangfoldet blir, det avhenger av radioaktørenes investeringsvilje, sier statssekretær Bård Folke Fredriksen (H).

Les hele departementets svar: - Myndighetene bestemmer ikke mangfoldet

– Kunne fått tilgang om de ville investere

Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge som representerer Bauer Media og MTG, svarer at andre aktører kunne blitt med på utbyggingen av Riksblokk 1, og dermed sikret seg tilgang.

Heiko Junge / NTB Scanpix

– Årsaken til at det kun er Radio Norge og P4 som står bak utbyggingen, er at det bare var disse to aktørene som var villige til å investere. Hvis Svein Larsen i Radio Metro eller andre nå angrer på at de lot muligheten gå fra seg, kan de inngå et samarbeid med Norkring om utbygging av Riksblokk 2 eller bruke Lokalradioblokken, skriver Torvmark til Aftenposten.

Han påpeker at P4 og Radio Norge fikk forlenget sine FM-konsesjoner fra 2014 på betingelse av at det ble bygget et riksdekkende, kommersielt DAB-nett med minst 90 prosent befolkningsdekning. Mens P4 aksepterte betingelsene, satt Radio Norge i tenkeboksen i over ett år.

– I perioden før Radio Norge tiltrådte, var deres konsesjon lagt ut på anbud. Hvem som helst kunne da melde seg. Det var imidlertid ingen andre som viste interesse for å påta seg den store økonomiske forpliktelsen som DAB-utbyggingen innebar, fremholder Torvmark.

– Avhengig av forpliktende avtaler

Norkring, Telenor-selskapet som står bak DAB-nettene, sier at det hilser alle henvendelser om utbygging velkommen.

– Norkring er avhengig av forpliktende avtaler med radiokringkastere før vi starter utbygging av flere radionett. Selskapet etterlever og forholder seg til konsesjonens vilkår og har i dag ubrukte frekvensressurser som kan brukes til å bygge ytterligere radiodekning, sier kommunikasjonsdirektør Ingrid Dietrichson.

Direktøren bekrefter at Norkring har mottatt det hun betegner som uformelle sonderinger om leie av deler av Riksblokk 2, på Østlandet.

– På det tidspunktet hadde vi andre planer for Riksblokk 2. Vi understreker at dette ikke omfattet Digitalradio Norge, NRK, P4-gruppen eller Bauer. Vi presiserte samtidig overfor Radio Metro at det finnes ledige lokalfrekvenser i Oslo og på Østlandet. Dersom Radio Metro ønsker regional utbygging, må de gjerne komme tilbake med en formell henvendelse, sier Dietrichson.