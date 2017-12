1 2 3 4 5 6 Happy end

Det er neppe kontroversielt å hevde at Michael Haneke er blant de tyngste nålevende filmregissørene. Han har i en årrekke skrevet og regissert betydningsfulle og vanvittig gode filmer. For meg er spesielt Pianolærerinnen, Det hvite båndet og Amour verk som går rett inn i evighetens kanon, men som forfatter og manusforfatter selv vet jeg godt at ikke alt man gjør kan tangere eller toppe det beste man har gjort. Likevel holder man på.

Av og til treffer man over der man sikter, og noen ganger vet man ikke helt hvor man sikter og treffer dermed litt mer tilfeldig, som kan være bra eller mindre bra. Happy End hører til i den siste kategorien.

Dempet satire

Haneke skildrer overklassefamilien Laurent i Calais. Anne (Isabelle Huppert) leder familiens byggefirma i påvente av at sønnen skal skjerpe seg og bli i stand til å ta over. I samme store hus bor Annes bror Thomas (Mathieu Kassovitz) med familien sin, samt Annes og Thomas far Georges (Jean-Louis Trintignant). Inn i denne forsamlingen kommer tretten år gamle Eve (Fantine Harduin) som må bo hos sin far fordi moren har havnet på sykehus og kanskje aldri blir frisk.

Haneke bruker familien Laurent som trampoline for å lage en dempet satire over at livets begrensninger også rammer de som er for priviligerte til å ta innover seg hva som foregår i verden rundt dem. Noen vil dø, noen tror de vil dø, noen vet de ikke er i stand til å leve opp til familiens forventninger og noen opplever ukontrollert lidenskap der de ikke burde.

Godt skuespill

Det er hemmeligheter, fortrenginger, angst og ensomhet i mange retninger. Det er mange gode scener, og ikke minst godt skuespill, spesielt fra Jean-Louis Trintignant og unge Fantine Harduin. Disse møtes etter hvert i et skjørt og uuttalt fellesskap basert på at begge har liv på samvittigheten.

Isabelle Huppert er også god, men hun har mindre å spille på enn hun bruker å ha. Senest for noen uker siden så jeg henne i Paul Verhoevens Elle, hvor hun mildt sagt hadde mye å spille på. I Happy End blir det mer puslete, fordi historien er mer ufokusert. Med litt velvilje kunne man kanskje si at Haneke er subtil, men jeg syns ikke det blir riktig. Det er snarere som om han ikke helt vet hva han gjør, men håper at virkningen likevel skal bli kraftfull.

Billig og gymnasialt

Mot slutten blander han inn flyktningeproblematikken som lenge var spesielt synlig i Calais fordi et stort antall mennesker levde i papp og presenninger mens de ventet på å få komme eller ikke komme over til England. Jeg er usikker på hva Haneke har tenkt med dette, men det fungerer ikke optimalt. Det er ikke slik at filmer blir bedre hvis man klarer å presse inn aktuelt politisk stoff og speile det mot personer som lever i sine egne i-landsproblemer. Det føles nesten litt billig og gymnasialt.

Likevel er Haneke på en dårlig dag bedre enn mange andre regissører på gode dager. Urettferdig nok. Så det fins gode grunner til å se Happy End. Men det er langt herfra og opp til hans beste filmer.