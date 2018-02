Filmen om Petter Kanin som hadde premiere i USA 9. februar beskyldes for mobbing, og å ta lett på allergiske reaksjoner.

I en scene blir den menneskelige karakteren Tom McGregor angrepet av Petter Kanin og vennene hans. Som del av en manøver for å komme seg inn i McGregors grønnsakshage kaster de bær på han. Når han blir truffet i munnen av et bjørnebær faller han om i allergisjokk, og kveles nesten før han rekker å sette allergisprøyten.

McGregor er Petter Kanins nemesis. Det rettferdiggjør ikke å gjøre narr av allergi, mener kritikerne.

«Kan sette folks liv i fare»

Leder for astma- og allergiforbundet i USA, Kenneth Mendez forklarer ifølge New York Times, i et åpent brev hvorfor scenen er problematisk. Når McGregor tar seg til halsen fordi han ikke får puste, klapper nemlig kaninene entusiastisk.

«Å ta lett på denne tilstanden er skadelig for våre medlemmer fordi det oppfordrer publikum til å ikke ta risikoen ved allergiske reaksjoner på alvor.» Videre argumenterer han at denne holdningen kan sette folks liv i fare.

Sony skriver ifølge AP, i en offisiell uttalelse søndag at matallergi er alvorlig, og at de ikke burde tatt så lett på det at en karakter har allergi, selv ikke i en tegnefilm.

Uklart om scenen klippes bort

Aftonbladet skriver tirsdag at filmen nå klippes om etter kritikken.

– Filmen kommer til å klippes slik at den er klar til Sverige-premièren neste uke, sier Helena Stenhammar ved UMG, United Media Group Nordic AB, til avisen.

I Norge er det United International Pictures som distribuerer filmen.

– Vi har ikke fått noen beskjed om dette fra Sony foreløpig, så vi må avvente og se, sier presseansvarlig Bård Flaaen til Aftenposten. Han vil foreløpig ikke gi noen kommentar utover det.

Petter Kanin har norgespremière 16. februar.