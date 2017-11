Økt pågang hos voldtektssenter etter #metoo

– Nå er det stor pågang her, sier psykiatrisk sykepleier og kommunikasjonsansvarlig hos Dixi ressurssenter mot voldtekt, Tina Skotnes.

Hun forteller at senteret har hatt en økning av henvendelser etter at #metoo-kampanjen mot seksuell trakassering og overgrep startet i oktober.

– Veldig mange av dem som kommer til oss er opptatt av kampanjen. De er glade for at det endelig skjer noe og at folk tør. Men noen må også skjerme seg fra sosiale medier fordi det blir for mye. Det kan være vanskelig å bli minnet om det hele tiden når man står midt oppe i sin egen prosess, forklarer hun.

Dixi

De fleste som kommer til Dixi har opplevd mer enn å bli klådd på eller fått uønsket oppmerksomhet fra sjefen. Skotnes understreker at denne typen trakassering bør håndteres av verneombud og ledelse på arbeidsplassen.

– Hvis man er usikker kan man alltid ringe oss og diskutere ting. Det er hjerteskjærende å se omfanget av kampanjen, men vi er ikke sjokkert. Jeg tror at når så mange står frem blir det en fellesskapsfølelse, og det blir lettere å fortelle venner og kolleger.

Oppfordrer alle til å anmelde

Ifølge straffeloven er både seksuell handling og seksuelt krenkende adferd «i ord eller handling» på offentlig sted eller i nærvær av noen som ikke har samtykket, ulovlig.

Kripos

– Vi oppfordrer alle som opplever seksuell trakassering om å anmelde det. Dersom man opplever en seksuell oppmerksomhet fra en kollega som ubehagelig, krenkende eller truende så bør det anmeldes, sier seksjonsleder for voldtektsseksjonen i Kripos Ann Kristin Grosberghaugen i en e-post til Aftenposten.

Kripos skriver på sin Facebook-side at de vil bruke #metoo-kampanjen til å «si noe om hvor grensene går». Særlig på fest krysser flere grensene, ifølge Grosberghaugen.

– Mange skjønner ikke at overgrepet som skjer på fest er voldtekt. Grensene kan virke uklare, men det er enkelt. Har en av partene sovnet, er for full til å gjøre rede for seg eller på annen måte ikke kan motsette seg seksuell omgang, så er det voldtekt.

Fakta: Kripos: Dette bør du gjøre om du er utsatt for overgrep eller trakassering * Ta kontakt med overgrepsmottak eller lege om du tror du er utsatt for overgrep. * Møt opp på nærmeste politistasjon så snart som mulig eller ta kontakt på 02800 for å avtale om inngivelse av anmeldelse. Venter man lenge blir det vanskeligere å oppklare saken. * Det samme gjelder om man er utsatt for trakassering som kan rammes av straffelovens paragraf 298 om seksuelt krenkende adferd offentlig eller uten samtykke. * La det være opp til politiet å vurdere om noe straffbart har skjedd. Om bevisene ikke holder i «din» sak, kan den bidra til å avdekke andre saker eller serieovergripere.

Flere anmelder seksuallovbrudd

Politiet har ikke oversikt over om de har fått flere henvendelser siden #metoo-kampanjen startet. Men tallet på anmeldelser for seksuelle overgrep har økt jevnt de siste årene.

Fra januar til august 2017 ble det anmeldt 5152 seksuallovbrudd i Norge. Det er 13 prosent flere enn i samme periode i 2016. Politiets statistikk viser at tallet på anmeldelser av slike saker har økt med nesten 70 prosent siden 2013.

– Vi håper det er mørketall som avdekkes og ikke at det skjer flere hendelser, Grosberghaugen.