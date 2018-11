The Sopranos-skaper David Chase har sagt at han fra første episode visste at mafiaeposet skulle ende med at Journey-sangen «Don’t Stop Believin’» drønnet ut av TV-høyttalerne. For House of Cards-skaper Beau Willimon fremstår nok den typen kontrollert finaleløp opp langsiden som den rene utopi etter hva House of Cards har vært gjennom.

For korthuset falt brått og uventet sammen da hovedrolleinnehaver Kevin Spacey i oktober i fjor ble anklaget for seksuelle overgrep, og produksjonen av den avsluttende sesongen om Frank og Claire Underwoods bravader i Det hvite hus ble stoppet på dagen. Robin Wright klarte å overtale Netflix-sjefene til å gi serien en avsluttende sesong, og etter intens omskrivingsinnsats fra manusforfatterne ble resultatet disse åtte episodene.