Kom igjen, sa jeg. Jeg hater hen, sa damen. Hen? gjentok jeg. Ja, forklarte damen, dette pronomenet som svenskene har prakket på oss. Hvorfor hater du det? spurte jeg.

Vi har ikke bruk for det, sa damen. Vel, sa jeg. Og så er det et unaturlig ord; noen har funnet det på, sa hun irritert. Men …, begynte jeg. Det er et ord som ikke eksisterer! sa damen. Det finnes så absolutt, protesterte jeg. Og dessuten, sa damen, som nå var blitt i overkant ivrig, er det så dvaskt, hen er et ord helt uten saft og klang! Synes du …, prøvde jeg. Skriv om det! sa damen og gikk.