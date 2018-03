Nasjonalgalleriet skal til høsten ha en større mønstring av Harald Sohlbergs kunst, 60 malerier, ca. 40 tegninger, 20 grafiske blad og en rekke fotografier.

I den forbindelse etterlyser museet tegningen Fjell. Dateringen er 1900 og det er kull og akvarell på papir 68,5 x 89 cm.

Tegningen som etterlyses er ett av de tidligere verkene som viser utviklingen mot hovedverket Vinternatt i Rondane fra 1914.

– Vi har ingen idé om hvor befinner seg – bare at det fortsatt skal være i landet. Tegningen er kjent fra litteraturen om Sohlberg og det er et viktig verk, sier kurator Mai Britt Guleng, som er ansvarlig for utstillingen.

– Vi skulle gjerne hatt kontakt med eieren. Vi vet at det ble solgt for 10–15 år siden, og vi vet at det ikke er ført ut av landet, sier Guleng.

Sohlberg-utstillingen åpner 28. september og skal også vises i London og Wiesbaden i Tyskland.

Lesere som har informasjon om bildet, kan henvende seg til kurator Mai Britt Guleng i Nasjonalmuseet.