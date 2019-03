I Meg nær er de fleste karakterene fremmede for hverandre. Hovedpersonen, i teksten bare kalt Hun, har invitert en middelaldrende kvinne hjem til seg. De møttes tilfeldig på en kafé, men kommer hverandre raskt nær.

Vi skjønner etter hvert at hovedpersonen trenger det fremmede blikket for å fungere. Hvis noen kommer henne virkelig nær, kollapser relasjonen. Hun er for mye, for trengende og – skal vi skjønne – for manipulerende. Det høres dystert og psykologiserende ut, men det er det helt motsatte.