Album fra Sigrid: Lyden av helt ypperlig pop

Albumformatet virker viktig for norske Sigrid Solbakk Raabe (22), selv om hun opererer i en popbransje der svært mange kun er opptatt av enkeltlåter og strømmetall hos Spotify. Sigrid vil altså gi oss noe mer enn tre-fire minutter perfekt pop, slik hun allerede har gjort med låtene «Don’t Kill My Vibe», «Strangers» og «Sucker Punch».

Det være lov å si at hun har brukt i overkant lang tid på å ferdigstille og slippe dette debutalbumet. Det er tross alt mer enn to år siden spesielt BBC gikk i fistel over «Don’t Kill My Vibe» og gjennombruddet skjedde, og fem av 12 låter her er gamle.