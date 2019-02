Antatte Hitler-malerier ble ikke solgt

Høye utropspriser på mellom 185.000 og 440.000 kroner, kombinert med en vedvarende mistanke om malerens identitet, antas å ha skremt bort potensielle kjøpere. Auksjonen har dessuten fått kraftig kritikk fra flere hold på grunn av den tunge nazisymbolikken. Nürnbergs ordfører var blant dem som fordømte auksjonen som «smakløs».

Auksjonshuset Weidler har ikke kommentert hvorfor lørdagens auksjon mislyktes, men sier maleriene fortsatt kan bli solgt på et senere tidspunkt.

Blant gjenstandene som skulle gått under hammeren på auksjonshuset Weidler lørdag, var et maleri med utsikt til en innsjø ved et fjell og en gyngestol med hakekors-symboler som antas en gang tilhørte Hitler.

Auksjonen skapte overskrifter i tyske medier da det ble kjent at flere av kunstverkene som skulle auksjoneres bort, trolig var falske. Politietterforskere ble koblet inn, og om lag 26 malerier ble fjernet fra salgskatalogen etter mistanke om at de var falske.

Politiet samlet 63 kunstverk fra auksjonshuset som hadde signaturen «A.H.» eller A. Hitler». De har nå startet etterforskning av et ukjent antall personer etter «mistanke om forfalskning av dokumenter og forsøk på bedrageri».

I Tyskland er offentlig fremvisning av nazisymboler ulovlig, men det gjøres unntak for eksempel når de presenteres med utdanningsformål. Ifølge Stephan Klingen ved kunsthistorieinstituttet i München er det dessuten en lang tradisjon i landet for at objekter som er knyttet til nazismen, auksjoneres bort.