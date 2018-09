For vi er gutta er en liten film om store følelser, som fortsetter å berøre lenge etter at man har forlatt kinosalen. Det er også en av høstens morsomste kinofilmer. Det er fristende å kalle den en sjarmbombe fra Kampen.

Filmen er en dokumentar om koret Mannskoret, som ble startet av DumDum Boys-vokalist Prepple Houmb for 15 år siden. Koret er en slags utvidet kameratgjeng med 25 rustne herrer, som øver hver tirsdag i Kampen Bydelshus. Repertoaret består stort sett av smårocka låter med humoristiske tekstlinjer à la «Why does it hurt when I pee?» og «I'm an asshole», fremført med glimt i øyet.