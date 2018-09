Nordiske Seriedager Awards er en kritikerpris som har som formål å hedre og fokusere på de skandinaviske TV-seriene som har utmerket seg mest det siste året.

Prisen ble for første gang delt ut i 2016. Da var det dramaserien Skam og komiserien Dag som stakk av med prisene. I fjor gikk prisene nok en gang til Skam og for første gang til danske Ditte & Louise.

I år konkurrerte to norske serier, Heimebane og En natt mot danske Liberty, Herrens veier, svenske Bonusfamilien samt samproduksjonen Broen.

Seieren for beste dramaserie gikk til Heimebane.

«Serien er et modig drama som tar opp temaer som seksuell trakassering, det å være alenemor, ensomhet, angst, mobbing og #metoo i en unik skandinavisk setting. Serien har fantastiske karakterer det er lett å like, og har en historie som appellerer både til hjertet og hjernen,» skriver juryen i sin begrunnelse.

Fakta: Disse har sittet i juryen: Danmark: Nanna Rasmussen (Jyllands-Posten), Kristian Lindberg (Berlingske Tidende), Henrik Palle (Politiken), Henrik Quetisch (Ekstra Bladet). Sverige: Mattias Bergqvist (Expressen), Elias Björkman (Svenska Dagbladet), Sandra Wejbro (Aftonbladet), Ida Kjellin (ETC.se). Norge: Øyvor Dalan Vik (Dagens Næringsliv), Steffen Stø (Serienytt.no), Sigurd Vik (NRK), Cecilie Asker – juryleder (Aftenposten).

Et originalt popkulturelt perspektiv på Skandinavia

Serier er ikke bare alvor. Det er også mye å le av. I år konkurrerte Norge med Stories from Norway mot danske Labans jul og svenske Grotescos sju mästerverk.

Prisen for årets beste komiserie gikk til Grotescos sju mästerverk.

«Serien makter å kombinere stor humor med den politiske debatten og dagsaktuell satire. Ingen tema er for små eller for store. Serien leverer et originalt popkulturelt perspektiv på Skandinavia,» skriver juryen i sin begrunnelse.

Nordiske seriedager arrangeres av Aftenposten, NRK, TV 2 og Norsk filminstitutt