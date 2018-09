Svenske blir ny teatersjef for Den Nationale Scene

– Stefan Larsson er en av de mest anerkjente instruktørene i Norden og har også omfattende ledererfaring. Hans sterke kunstneriske visjoner og engasjement for DNS, så vi blant annet da han regisserte Hamlet i 2017, og vi er svært takknemlig for at han ønsker å komme tilbake til Bergen for å lede teateret, sier styreleder Siren Sundland.

Det var 11 søkere til stillingen. Åremålet er på fire år, med opsjon til å fratre etter to. Larsson tar over for Agnete Haaland 1. januar 2020, men starter forberedelsene i august neste år.

Den nye teatersjefen sier det er en ære å få lede Norges første nasjonalteater og forvalte tradisjonen som startet med Ibsen.

– DNS har en viktig plass i byen, og jeg ønsker at teateret skal være en møteplass for bergenserne – et sted hvor de kan bli engasjert; berørt, underholdt og provosert, sier Larsson.

Blant de andre søkerne var skuespillerne Helge Jordal og Johannes Joner. Ved fristen 15. august var det kommet inn søknader fra fire kvinner og syv menn. Fire av dem var unntatt offentlighet, blant dem Stefan Larsson.