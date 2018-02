Hvordan forfører Trump med språk?

Mange av oss blir så oppgitt over det Trump mener og sier og står for, at vi synes også språket hans er helt håpløst, skriver Helene Uri i ukens språkspalte.

Men noen av de språklige trekkene han kritiseres for, er trekk vi ellers setter høyt. Da Erna Solberg nylig besøkte Det hvite hus, fikk hennes engelsk skryt, og det var fortjent. Solberg snakket godt for seg, og hun gjorde det på et utmerket engelsk. Flere amerikanere tvitret at den norske statsministeren var bedre i engelsk enn den amerikanske presidenten. Det var nok ikke helt rettferdig. I det hele tatt er det skrevet og sagt mye negativt om Trumps språk. Noe av det stemmer ikke helt.