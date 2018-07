La oss ha en ting klart for oss. Verden bryr seg ikke om hvor Preikestolen ligger. Det er bare vi nordmenn som gjør det. I tredje akt av denne filmen, kommer det et punkt hvor noen på Ethan Hunts (Tom Cruises) lag spør seg hvor de slemme har tenkt å sprenge atombombene sine. Where do we go? sier de. Og siden Preikestolen ennå ikke har vært med, blir det naturlig for oss her i landet å tenke: Norway!

Men der tar vi feil. For selvfølgelig drar ikke det internasjonale terroristnettverket til Norge for å ødelegge verden. Hvorfor? Fordi Norge er et ekstremt kjedelig sted i Mission Impossible-sammenheng. Det er demokratisk og latterlig stabilt og det bor nesten ingen mennesker her. Norge er et totalt ubrukelig sted å ødelegge verden fra.