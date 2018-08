Paul Sancya/NTB scanpix

Tirsdag ankom kroppen til den avdøde sanger Aretha Franklin Charles H. Wright Museum of African American History i Detroit, i en gullkiste.

16. august i år døde sangeren Aretha Franklin av bukspyttkjertelkreft i hjembyen Detroit. Hun ble 76 år gammel.

Et stort tap

I forbindelse med bortgangen uttrykte familien stor sorg.

– I det som er en av de mørkeste stundene i våre liv, greier vi ikke å finne passende ord for å uttrykke smerten i våre hjerter. Vi har mistet vår families matriark og klippe. Kjærligheten hun hadde for sine barn, barnebarn, nieser, nevøer og søskenbarn, kjente ingen grenser, skriver familien.

At hun er elsket og savnet også av sine fans kom frem av den lange køen av mennesker som møtte opp for å ta farvel. Flere skal ha overnattet på fortauet utenfor for å være blant de første til å ta et siste farvel.

18 Grammy-priser

Franklins karriere strekker seg over flere tiår. Hun er kjent for sanger som «Respect» (1967), «I Say a Little Prayer» (1967) og «Think» (1968). Hun har hatt 17 topp-10-hits i USA og er tildelt 18 Grammy-priser. Tilsammen har hun solgt over 75 million plater. Hun var også den første kvinnen som ble innlemmet i Rock & Roll Hall of Fame.

Etter å ha begynt som gospelsanger som barn, ble Franklin en av verdens mest kjente artister innen sjangrene soul og rhythm and blues.

Privat begravelse

Begravelsen er planlagt til 31. august, klokken 16 norsk tid. Begravelsen vil kun være åpen for sangerens familie og nærmeste venner.

Museet har tidligere holdt et lignende arrangement i forbindelse med at borgerrettighetsforkjemperen Rosa Parks døde i 2005. Franklin opptrådte i begravelsen.

