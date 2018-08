Først ble vi skapt av Gud, så var det foreldrene, men nå skal vi skape oss selv. Å være sin egen skaper er en grandios idé.

Vi har store muligheter til endring. Identitet handler også om valg. Vi kan skjerpe oss, og velge bedre. Men vi kan ikke velge å bli hva som helst bare vi anstrenger oss nok. Just do it, sier Nike. Nei, så enkelt er det ikke.