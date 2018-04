Nå går Spotify på børs – venter kursras

Saken blir oppdatert tirsdag ettermiddag.

Et knapt tiår er gått siden de svenske kompisene Daniel Ek og Martin Lorentzon skapte og lanserte Spotify. Verdens ledende strømmetjeneste for musikk har nå 159 millioner brukere verden over, 71 millioner av dem betalende abonnenter. Et tall som nå øker med mellom 30 og 35 prosent hvert eneste år.

Tirsdag morgen amerikansk tid – eller klokken 15.30 norsk tid – går de på børs i New York.

Børsnoteringen skjer nå mens teknologiaksjene på Wall Street er inne i en svært dårlig periode, blant annet på grunn av skandalen rundt Facebooks håndtering av brukerdata.

Det avsløres gradvis mer om hvordan musikkgiganten Spotify opererer. I dag styrer Spotify 31 prosent av alt som lyttes til av musikk på tjenesten, og andelen er økende.

På forhånd var selskapet, som ble børsnotert under navnet Spot, verdsatt til 23,5 milliarder dollar, i overkant av 180 milliarder norske kroner. Verdien kom frem gjennom den såkalte referansekursen, en pris i forkant av børsnoteringen, som satte aksjekursen til 132 dollar.

Til sammenligning ble selskapet bak Snapchat, Snap Inc., verdsatt til 24 milliarder dollar ved sin børsnotering i fjor. Mens Facebook ble verdsatt til rekordhøye 104 milliarder dollar da det gikk på børs i mai 2012.

Kursen holdt seg første dag for Facebook, men falt så dramatisk i dagene etterpå. Tre måneder etterpå var kursen falt 47 prosent, men siden har pilene pekt oppover. I dag er aksjen priset til 155 dollar, mot opprinnelige 38 dollar.

«Kan falle mye, og fort»

I forkant av børsnoteringen har sjefen Daniel Ek sagt at han nærmest ventet at kursen ville falle stort første dag. I prospektet som er levert de amerikanske børsmyndighetene Securities and Exchange Commision (Sec), skriver Spotify at «prisen på våre aksjer kan ... ved notering på New York Stock Exchange falle mye, og fort».

Daniel Ek er ikke selv til stede under børsnoteringen i New York tirsdag. I et åpent brev til brukere og investorer forteller han hvorfor. Ek skriver at dette er en stor dag for ham, ja, men at det er jobben i dagene fremover som er det viktigste, uansett hvordan det går med aksjekursen og verdien på selskapet.

Siden starten har Spotify tapt mer og mer penger hvert eneste år. Spotify omsatte i fjor for nesten 39 milliarder kroner, men måtte bokføre et tap på ca. 11.8 milliarder (åtte av disse var en engangsutgift til investering i det kinesiske selskapet Tencent). En forverring fra 2016, da tapet «bare» ble 4,5 milliarder.

Også i år venter Spotify et driftstap på mellom 230 og 330 millioner euro, opp mot drøyt 3,1 milliarder kroner.