Denne uken markerer Operaen både 60 år som institusjon og 10 år i Bjørvika. Blant festaftener, sprudledrikk og takketaler som nikker bakover til alle som har gjort det mulig, er det også knyttet spenning til hvilken retning Operaen tar fremover. Operasjef Annilese Miskimmon lanserte mandag denne uken sitt første program – hittil har hun i stor grad gjennomført tidligere planlagte oppsetninger – og signaturen er tydelig en annen enn vi har vært vant til.

Et interessant programpunkt er Tsjaikovskijs Spar Dame (premiere 8. september), ikke spilt her til lands siden 2003. Det er klassisk Tsjaikovskij, fargerikt, melodisk og romantisk, en thriller basert på Pusjkins roman med samme navn. Produksjonen er basert på en 2008-oppsetning fra Toulouse, men den opprinnelige regissør Arnaud Bernard er med til Oslo for gjenoppsetningen, og solister som Elisabeth Teige i selskap med internasjonale stemmer kan gjøre det interessant.