Hvordan reagerer vi når vi mister en som står oss nær? Det var utgangspunktet for fotokunstneren Per Maning, og resultatet viser han i utstillingen «MINUS EN», som nå henger i Galleri Brandstrup på Tjuvholmen i Oslo. Utstillingen hedrer minnet til Anne-Ka Maning, som døde av kreft for et drøyt år siden. Hun var gift med Per Maning i 49 år.

Holder omvisninger på søndag

Maning er overveldet over interessen for utstillingen. Førstkommende søndag er han selv til stede i galleriet og holder omvisninger og snakker med publikum.

Salget av bilder har tatt av.

– Nasjonalmuseet har vist interesse for et par verk, så dette er stort. Det er mye spennende i luften, sier Maning.

Priser fra 65.000 til 400.000

Gallerist Kim Brandstrup vil ikke ut med hvor mye som foreløpig er solgt.

– Men det går veldig bra, sier han.

Prisene for fotografiene ligger på 65.000, 90.000 og 160.000 – avhengig av størrelse. Videoverket på fire minutter koster 400.000 kroner.

– Vi har vanligvis stengt på søndager, men det er så stor pågang av besøkende, så nå utvider vi og holder åpnet på søndager i utstillingsperioden, sier gallerist Kim Brandstrup i Galleri Brandstrup på Tjuvholmen.

Utstillingen står frem til 5. mai.

