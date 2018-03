Det er bel canto-dager i Bjørvika. Ikke før har Bellinis Norma fått spilt seg skikkelig inn, før Donizettis skotske drama Lucia di Lammermoor inntar hovedscenen.

Det er et flott stykke musikk: Donizettis melodiske talent kommer godt frem, ispedd solistisk akrobatikk i et intenst psykologisk drama.

Den er mest kjent for den såkalte «galskapsscenen», idet Lucia trer ør og vanvittig ut fra brudekammeret etter å ha myrdet mannen hun ble tvangsgiftet til.

Dette er den nye operasjefen Annilese Miskimmons første egne programmering – hittil har hun gjennomført oppsetninger bestilt av sin forgjenger. Valget kan leses som litt underlig, ikke bare med tanke på bel canto-overdosen denne våren: Produksjonen, laget av regissør David Alden, er ti år gammel.

Den har riktignok blitt godt mottatt, både ved premieren ved English National Opera, og ved flere gjenoppsetninger siden. Men som første egenprogrammering sender den et slapt signal – i 2018 er dette ikke særlig nyskapende.

Er det her ambisjonsnivået ligger?

Fakta: Lucia di Lammermoor Opera i tre akter av Gaetano Donizetti Libretto: Salvatore Cammaro (etter Walter Scotts roman «The Bride of Lammermoor» Regi: David Alden (regiansvarlig denne oppsetningen: Ian Rutherford) Musikalsk ledelse: Dalia Stasevska Medvirkende: Henriette Bonde-Hansen, Yngve Søberg, Ivan Magrì, Operaorkesteret, Operakoret, m.fl. Premiere Den norske opera 1. mars. Spilles frem til 24. mars.

Nyanserik karikatur

Samtidig er det en solid og fin forestilling. Scenebildet er dystert og svart-hvitt, og scenografien minner om gammelt borgerskap i forfall: Høye vinduer, slitt tapet og oppsmuldrende stukkatur omgir ensemblet.

Lucia er forelsket i Edgardo, men blir lurt av sin bror til å tro at Edgardo bedrar henne. For å redde familiens posisjon blir tvunget til å gifte seg med Arturo – men når det viser seg at Edgardo likevel ikke hadde bedratt henne, går hun fra forstanden og tar livet av ektemannen i brudesengen.

Oppsetningen tar Donizettis drama på alvor. Lucias sinnsforvirrelse fremstilles som ekte og begrunnet – og vi føler med henne i galskapen.

Rollen har dessuten en viktig plass innen femistisk operalesning, og oppsetningen understreker det problematiske i Lucias rolle som kvinne: Hun blir terrorisert fra alle kanter og befinner seg stadig handlingslammet på gulvet eller i en seng mens mennene truer henne videre. Hun mister mer og mer egen drivkraft, og må til slutt bæres rundt på scenen, som en dukke.

Det kan leses som en undergraving av Lucias rolle, men også som en kommentar fra vår egen tid til hvordan denne kvinnerollen behandles i operaen.

Det stiliserte preger forestillingen, og rollene inntar stadig konstruerte posisjoner som minner om dystre portrettmalerier fra viktoriansk tid. Disse oppstyltede konstruksjonene, kombinert med den uironiske tilnærmingen til historien, gjør forestillingen til noe så sjeldent som en nyanserik karikatur. Det kler den godt.

Olympiske høyder og orkestrale nålestikk

Nasjonaloperaens faste ensemble består av et knippe svært gode sangere, men behovet for internasjonale solister blir tydelig i operaer som Lucia di Lammermoor, der Donizettis gymnastiske stemmeøvelser krever utøvere på internasjonalt toppnivå for ikke bare å bli rent tekniske oppvisninger.

Operaen har til premieren hentet inn danske Henriette Bonde-Hansen, som med sin runde klang gir poetisk dybde til Lucias fortvilelse, selv om en gjennomgående glidning mellom tonene gjør de raske koloraturpartiene – hvor hun flyr avgårde gjennom raske toner – litt vanskelig å følge.

Italienske Ivan Magrì gestalter elskeren Edgardo med varme og intensitet. Hans avsluttende arie utgjør et av forestillingens høydepunkter der han raser rundt på olympiske høyder i amorøs fortvilelse.

Men flere av de norske solistene utmerker seg også.

Særlig Yngve Søberg som den selvsentrerte broren til Lucia, Enrico, er knallgod. Fyldig og ruvende i sin bassbaryton viser han seg som en av Nasjonaloperaens virkelige styrker.

Det er også verdt å merke seg at Operaen gir en av årets praktikantsolister, norske Caroline Wettergren, tittelrollen to av kveldene denne spilles. Det er ingen liten tillitserklæring, for rollen som Lucia anses som svært krevende for en koloratursopran. Det kan være verdt å få med seg.

Den finsk-ukrainske dirigenten Dalia Stasevska gir Operaorkesteret god driv, selv om Donizettis orkestrale nålestikk kunne ha godt litt mer presisjon. Likevel utgjør de en overbevisende ledsager, særlig i galskapsscenen, der musikken viser hvordan Lucia går i oppløsning – musikken i seg selv faller fra hverandre i fragmenter av lyd.

Håper på mer futt

Lucia di Lammermoor er en god oppsetning av en kjent opera, med solide sangere og en proff holdning. Tidvis fascinerende, uten helt å bli gripende, er den en trygg programmering midt i sesongen.

Likevel må det være lov å håpe at det blir litt mer futt i sesongprogrammet som helhet når Miskimmons legger frem sitt første helt egne program i april.