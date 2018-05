«I would have loved to help but the courts in Russia are independent».

En kynisk latter brøt ut i kinosalen da festivalleder Thierry Frémaux gjenfortalte svaret fra president Putin om hvorfor filmskaperen Kirill Serebrennikov ikke fikk utreise til Cannes.

Den russiske regissørens stol sto tom under premièren på Leto, en film om hvordan punkrocken og new wave festet grepet om russisk ungdom på 80-tallet.

Det er ikke innholdet i filmen som gjør Serebrennikov så kontroversiell i Russland, men summen av hans kunstneriske virke innen film, teater og ballett. Hans åpne skildring av den homofile ballettlegenden Rudolph Nureyev på selveste Bolshoiteatret fikk som kjent russiske konservative til å steile.

Voksende sensur

I Cannes går glamour, sex appeal og penger ofte i uskjønn forening med politikk og kompromissløs filmkunst. Men nettopp denne friksjonen mellom børs og katedral, som definerer filmen som kulturuttrykk, gjør festivalen godt egnet til å ta temperaturen på den.

I likhet med Serebrennikov anser filmskaperne her seg som nomader som reiser dit finansieringen og fortellingene tar dem. Mange av dem har fått sine internasjonale gjennombrudd i Cannes, og er avhengig av festivalens støtte og oppmerksomhet.

De første filmene i det offisielle programmet gjenspeiler hvor tett sammenvevd og samtidig ekstremt krevende internasjonal filmproduksjon er blitt. De fleste filmskaperne fra blant annet Russland, Iran og Tyrkia har opplevd på kroppen hvordan myndighetene fester grepet om ytringsfriheten.

Forbudt «norsk» film

Jafar Panahi sitter fortsatt i husarrest i Teheran, men har fått smuglet ut enda en film som skal vises på festivalen, Three Faces.

Det mange spør seg er om han vil lide samme skjebne som landsmannen Asghar Fharadi. Han åpnet festivalen med en spansktalende film, Everybody knows, der han ser ut til å ha forlatt den iranske antydende stilen til fordel for noe mindre personlig. Er det prisen å betale for frihet?

Stor oppmerksomhet før festivalen fikk også kenyansk-norske Rafiki. Den er co-finansiert av det norske Sørfond, et filmfond rettet mot filmskapere som jobber under spesielt krevende forhold.

Filmen ble forbudt i Kenya uken før festivalen, med den begrunnelse fra landets medietilsyn at den skildrer «homofil praksis».

Det er en konvensjonelt utformet film som pakker inn budskapet om åpenhet på en sjarmerende måte. Det gjør den farligere for kenyanske myndigheter, men mindre oppsiktsvekkende i Cannes.

Provokatørene uteblir?

For her er det fortsatt de filmene som flytter grenser på vegne av filmkunsten, ofte med en politisk dreining, som verdsettes høyest.

Festivalens fremste provokatører, Lars von Trier og Gaspar Noe, deltar i år, men det er en stund siden de har utfordret oss.

Mens vi venter på at den europeiske filmen skal livne til, kan vi leve oss inn i denmer fundamentale kampen for tilværelsen på andre kontinenter. Som i colombianske Birds of Passage – også det en film støttet av Sørfond.

Her problematiserer filmskaperne narkoindustriens opprinnelse og berører hjemlandets eksplosive politiske situasjon. Norske filmskapere er fraværende i Cannes, men Sørfond gir oss en følelse av å være med i fellesskapet likevel.