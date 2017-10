Liv Ullmann: – Det er ingen hemmelighet at mange menn har forlangt noe

– Jeg har aldri opplevd noen form for seksuell trakassering, aldri sett det på teateret eller vært en del av det vi nå hører så mye om, sier Liv Ullmann.

Norges største internasjonale film- og teaterkunstner er på snarvisitt i Norge fra USA for å ha teaterprøver med Kari Simonsen til Fortrolige samtaler, som skal på gjestespill til Washington DC.

De to scenekunstnerne tar en kort pause i prøvesituasjonen for å kommentere flommen av historier om seksuell trakassering.

NTB scanpix

– Har dere selv opplevd denne typen uønsket oppmerksomhet gjennom karrièren og spesielt da dere var unge?

– Som ung var jeg så sjenert at jeg var glad hvis noen snakket med meg, sier Liv Ullmann, før hun tilføyer:

– Vi var kanskje for sårbare til at noen prøvde seg? Jeg vet ikke. Men det er ingen hemmelighet at mange menn har forlangt noe av kvinner, og at noen har gått med på det. Det dette handler om, er at noen misbruker sin maktposisjon, fastslår Liv Ullmann.

– At slike ting hender, hører man jo om, og det er ingen hemmelighet at Harvey Weinstein var «sånn», sier Ullmann om den mektige amerikanske filmprodusenten som har trakassert unge kvinner i Hollywood.

Det har ført til at millioner står frem for å fortelle om seksuell trakassering, under emneknaggen #metoo.

Heller ikke Kari Simonsen kjenner seg igjen i påstanden om at kvinnelige skuespillere må ta seg en runde på sofaen på sjefens eller instruktørens kontor for å få roller.

– Det høres jo ut som om teaterverdenen er et eneste stort grisehus, men det stemmer ikke, sier Simonsen.

– Vi fleipet og tullet mye, og det går jo et par historier om kvinnelige kolleger som ga et spark i skrittet til noen som prøvde seg, sier Kari Simonsen. Men hun benekter at det har vært vanlig å «ligge seg til» roller.

– Selv har jeg hatt verdens beste teatersjefer og bare flotte og hyggelige mannlige skuespillerkollegaer, sier Ullmann, som nå ser frem til å ta Fortrolige Samtaler til USA i desember.

Blir opprørt over trakassering

Fartein Rudjord

Skuespiller Anne Marie Ottersen blir opprørt når hun leser om seksuell trakassering av unge kvinner i film- og teaterbransjen.

– Det var ikke sånn at vi ble utsatt for seksuell trakassering. Ikke som jeg vet, sier hun. Ottersen er kjent fra både film og TV og var ansatt på Nationaltheatret fra 1970.

– Vi var politisk aktive, tok igjen og lot oss ikke pirke på. Vi var jo nyutdannet i «verste» kvinnesakstiden, sier den erfarne skuespilleren. Hun sier hun var heldig som fikk fast ansettelse på Nationaltheatret og dermed en trygg arbeidsplass.

– Jeg måtte aldri ligge meg til roller, sier «Otters».

Men uønsket oppmerksomhet var ikke ukjent for henne da hun var ung og nyutdannet.

– En gammel skuespiller prøvde å ta meg på puppene på scenen i et Shakespeare-skuespill. Men han tok seg i det da jeg tydelig signaliserte at det ikke var ok.

Invitasjoner til å «bli med i garderoben» ble også kontant avslått.

– Men at romantiske forhold naturlig nok oppstår, er en helt annen sak, sier Ottersen, som er gift med skuespiller Lasse Lindtner.

Hun siterer den erfarne skuespilleren Frank Robert: Mannlige skuespillere må ikke være så innbilske at de tror de er tiltrekkende for unge kvinner når de selv har bikket 50. De måtte holde seg i skinnet, mente han.

Om å ligge seg til roller

Dette at unge skuespillere angivelig må ta runden om teatersjefen eller regissørens sofa for å få roller, er ikke en virkelighet Anne Marie Ottersen kjenner seg igjen i.

Men hun forteller gjerne en anekdote, en sann historie, sier hun:

– I en sosial setting spurte en ung, kvinnelig kollega en teatersjef om det stemte at man måtte ligge med sjefen for å få roller. Han svarte humoristisk etter en liten tenkepause:

«Jeg har ligget med mange, jeg, som ikke har fått roller.»

Ottersen blir opprørt når hun leser om hvordan kvinner blir seksuelt trakassert av menn med makt i bransjen.

– Det er ekkelt, og disse mennene bør gå i seg selv. Vi må være på vakt og ta igjen. For dette misbruket skal vi ikke ha, sier Anne Marie Ottersen.