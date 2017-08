Noomi Rapace: – Tommy har skapt et personlig Wirkola-univers der han bryter alle reglene

– Vi traff hverandre på Gardermoen. Jeg fløy inn fra Stockholm, og han var på vei til LA. Det er vel syv år siden nå.

Noomi Rapace sitter i en rosa hotellsofa i Paris og skildrer sitt første møte med Tommy Wirkola. Opprinnelig skulle hun ha en av rollene i den norske regissørens engelskdebut Hansel & Gretel: Witch Hunters (2013). Slik gikk det ikke. Til gjengjeld fikk hun desto større oppgaver i den festival- og snart kinoaktuelle sci-fi-thrilleren What Happened to Monday.

Rapace tolker identiske syvlinger oppkalt etter ukedagene – i et samfunn så overbefolket at myndighetene kun tillater ett barn pr. familie. Altså må søstrene utgi seg for å være én og samme kvinne.

– I originalmanuset var skikkelsene brødre, forteller Rapace stolt ved glovarme Champs-Élysées.

– Jeg ble fullstendig fengslet da jeg leste det. «Dæven, her vil jeg være med,» informerte jeg Tommy – hvorpå han fikk gjennomslag hos pengesekkene og produsentene for å endre kjønnet. Det syntes jeg var smigrende. Så la vi ut på denne reisen sammen.

– Jeg elsker hvordan han dribler med og overskrider sjangrer

Før han satte kurs for USA, var Wirkola mest kjent som finnmarkingen bak crazykomedien Kill Buljo (2007) og -gyseren Død snø (2009). Den etter hvert så erfarne Rapace – etter gjennombruddet som Stieg Larssons Lisbeth Salander har hun samarbeidet med både Brian De Palma og Ridley Scott – legger ikke skjul på at hun opplever ham som uortodoks i Hollywood-sammenheng.

– Han er en gærning, flirer hun, før hun fortsetter mer alvorlig:

– Jeg elsker hvordan han dribler med og overskrider sjangrer. Når folk spør om dette er spenning, science fiction eller drama, digger jeg at det ikke finnes noe fasitsvar. Tommy har skapt sitt personlige Wirkola-univers hvor han bryter alle reglene. Sånt er inspirerende.

I Monday – der våre egne Pål Sverre Hagen og Christian Rubeck får måle skuespillerkrefter med superstjernene Glenn Close og Willem Dafoe – trappes den ytre handlingen opp idet tittelfiguren ikke kommer hjem til resten av søskenflokken. Mer underliggende er miljøbudskapet til å ta og føle på.

– Jeg håper vi gir publikum en vekker, men på en underholdende måte, sier Rapace.

Fakta: Fakta Noomi Rapace Svensk skuespiller født 28. desember 1979 i Hudiksvall

Filmdebuterte i Hrafn Gunnlaugssons Ravnens skygge (1988)

– Politikere og andre med makt må begynne å handle. Måten vi lever på, måten vi utnytter ressursene våre og øker befolkningstallet på, er nemlig ikke bærekraftig. I min bok er det sjokkerende at enkelte statsledere ignorerer det faktum at disse er problemer som må takles. Hvis sønnen min – og barnebarna hans – skal kunne ha en fremtid, blir vi nødt til å forandre noe, tilføyer hun med dårlig kamuflert henvisning til at president Trump noen døgn før intervjuet trakk amerikanerne ut av klimaavtalen fra nettopp Paris.

Saftig sexscene

– Hvordan angrep du de respektive skikkelsene?

– Det var viktig for meg å sørge for å gjøre dem sterke og gjenkjennelige nok til at de lar seg skille fra hverandre. Samtidig måtte vi unngå å lage karikaturer av dem: «den slemme», «den tøffe», «den løsaktige», «den nerdete». Selv om jeg prøvde å dra linjer til perioder i livet mitt da jeg lignet den ene eller andre, bød selve opptaksprosessen på utfordringer. Jeg laget meg et ritual der jeg brukte forskjellig parfyme og spillelister med musikk for hver enkelt av jentene. Jeg dusjet av meg den ene innen jeg tok fatt på den neste.

– Hvordan var det å spille inn den relativt omfattende sexscenen?

– Sånt er alltid vanskelig og merkelig. Men jeg kjente Marwan (Kenzari, motspiller, journ.anm.) og stolte på ham og Tommy. Jeg tror det mest vesentlige er å etablere en forståelse som bestemmer nøyaktig hva du skal foreta deg. Jeg ville ikke vært komfortabel med en instruktør som står der og «melker» det eller lar ting løpe lenger enn nødvendig, erklærer Rapace.

– Heldigvis er Tommy og de andre så proffe at det ble nesten lett. Vi gikk bare inn og gjorde det vi måtte, uten å lage noe spesielt oppstyr av det. Vakkert ble det også.