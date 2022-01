Vinterens mest splittende film er den nest mest sette på Netflix noensinne

Noen elsker «Don’t Look Up» og mener den er viktig. Andre mener den er dum, selvgod og for lite subtil. På tross av uenigheten er filmen er blitt den nest mest sette på Netflix til nå.

Kriserommet er en relevant arena i filmen. Hvorvidt det foregår god kriseledelse der, er et annet spørsmål.

«Det er godt å se at den politiske satiren som våger å ta et standpunkt, har våknet igjen i Hollywood», skriver Aftenpostens anmelder om Netflix-filmen «Don’t Look Up». Aftenpostens politiske redaktør mener at det at klimaforskere kjenner seg igjen i filmen, bør få oss andre til å grøsse.

I filmen er en komet, en såkalt «planetdreper», på vei mot jorden. Forskerne Kate og Randall som oppdager og advarer om kometen, møtes av skepsis og total politisk handlingslammelse.