Forbrukerrådet mener Google dytter forbrukerne inn i omfattende overvåking

Nå klager de tech-giganten inn til Datatilsynet. Det samme gjør forbrukerorganisasjoner i en rekke andre land.

Da Google kjøpte Fitbit, fikk de tilgang til flere millioner Fitbit-brukeres helsedata og et enda mer detaljert bilde av brukerne. Slik sammenstilling av data mener Forbrukerrådet er problematisk.

20 minutter siden

Klagen kommer etter en gjennomgang av Googles registreringsprosess for brukere. Forbrukerrådet mener prosessen er designet for å manipulere folk til å godta at mest mulig data om dem deles med selskapet.

– Det kreves kun ett klikk for å si «OK» til at selskapet kan overvåke deg, spore deg på tvers av plattformer og bruke informasjonen om deg i markedsføring, sier Finn Myrstad. Han er fagdirektør i Forbrukerrådet.