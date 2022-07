«Persuasion» herjer med Jane Austen

Det er ikke mye igjen av den originale romanen i Netflix’ nye film.

Anne Elliot (Dakota Johnson) har lite til felles med vår tids romantiske heltinner som Bridget Jones.

«What would you dance to Beethoven», spør noen i en scene. «Alone in my room with a bottle of red», svarer Anne.

Jane Austens Anne Elliot hadde aldri liret av seg noe slikt. Det er ekstremt mye i Carrie Cracknells nye versjon av «Persuasion» som ikke har noe med Austen å gjøre.