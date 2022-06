Se bildene fra den eksklusive åpningen av det nye Nasjonalmuseet

Kongehuset og regjeringen feirer i kveld åpningen av det nye museet.

Kronprinsesse Mary av Danmark, dronning Sonja, kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit deltar på middagen.

NTB

25 minutter siden

Gjester fra inn- og utland er på plass for å feire nytt Nasjonalmuseum i Oslo med en eksklusiv middag.

Både dronningen, kronprinsparet og Danmarks kronprinsesse Mary er på plass fredag kveld for å kaste glans over det splitter nye bygget.

Det har en prislapp på 6,15 milliarder kroner.

«Det nye Nasjonalmuseet er en bygning med begrensede urbane egenskaper, men med fantastiske funksjonelle egenskaper», skriver Aftenpostens anmelder.

Les Aftenpostens anmeldelse av bygget her.

Finansmannen Christen Sveaas og Oslos ordfører Marianne Borgen deltar på middagen. Kronprinsesse Mary av Danmark, dronning Sonja, kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit deltar også. Statsminister Jonas Gahr Støre kom sammen med kona Marit Slagsvold.

Regjeringen til stede

Ved åpningsmiddagen i kveld er også regjeringen tungt representert. Både statsminister, kulturminister, utenriksminister og næringsminister er til stede.

– Dette er Nordens største kunstmuseum som åpner i Oslo. Jeg har vært på en liten omvisning før, og har store forventninger, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB på vei inn til festen.

Museet åpner for publikum lørdag, da også med både statsminister, kongepar og kronprinspar til stede. Men fredagens offisielle festmiddag markerer starten på åpningshelgen.

Kronprinsparet kastet glans. Stortingspresident Masud Gharahkhani og næringsminister Jan Christian Vestre deltar. Det gjør også kulturminister Anette Trettebergstuen.

Gratisbillettene revet vekk

Det er delt ut 15.000 gratisbilletter til den første helgen, men alle ble revet bort på under ett døgn.

Museet huser Norges mest omfattende samlinger av kunst, arkitektur og design. 6.500 verk blir presentert i utstillingene som går over 86 rom og over to etasjer.

Her kan du se bildene fra innsiden av det nye bygget.