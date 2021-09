Skotsk-dansk artist har laget årets beste nordiske album

Nordic Music Prize ble delt ut på Bylarm torsdag og går til Clarissa Connelly.

Skotsk-danske Clarissa Connelly er vinner av den ellevte Nordic Music Prize

Nå nettopp

En internasjonal jury med erfarne musikkfolk har kåret årets beste nordiske album. De norske albumkandidatene fra artistene Musti, Girl in Red, Nekromantheon – og Ane Brun – nådde ikke opp.

Vinneren ble skotsk-danske Clarissa Connelly med The Voyager.

Dette er første gang at Nordic Music Prize går til en dansk artist. Prisen hedrer artister og albumformatet som kunstform. Den er delt ut siden 2010.

– Det er absolutt ingen andre artister som høres ut som Clarissa Connelly. Hvem andre knytter sammen mytologi fra vikingtiden med retropopen til Kate Bush og Enya? Og ikke minst: Hvem andre kan gjøre det så uforskammet bra, sier pressesjef Erik Egenes i Bylarm.

Bygger bro mellom nytt og gammelt

Skrytet følges av Stuart Maconie fra britiske BBC. Han leder den internasjonale juryen.

– Etter et år hvor verden har låst oss inne, har vi alle revurdert vårt behov for åpenhet og frihet. Dette er et album som lokker deg utendørs. Den friske og strålende atmosfæren, full av undring og fortryllelse med naturen, strekker seg over strukturene til tradisjonell, nordisk folkemusikk med abstrakte digitale eksperimenter, sier Maconie.

Han omtaler The Voyager som «eventyrlig og ambisiøst, men aldri bombastisk eller utilgjengelig».

– Connelly er en artist med en fot i to kulturer, og hvis musikk på samme måte bygger bro mellom det gamle og det moderne, sier Maconie.

Tre norske vinnere

Nordic Music Prize ble delt ut under første dag av musikkbransjefestivalen Bylarm i Oslo torsdag kveld.

Tidligere vinnere av den prestisjetunge albumprisen er Robyn, Jenny Hval, Band of Gold, Susanne Sundfør, Jónsi, Goran Kafjes, First Aid Kit, The Knife, Mirel Wagner og Hildur Guðnadóttir.