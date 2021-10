Halloween-kostymer inspirert av «Squid Game» gir opptur for Sør-Koreas tekstilindustri

Arbeider syr treningsdresser inspirert av Netflix-serien Squid Game.

Årets store kostymehit til halloween er grønne treningsdrakter og rosa kjeledresser inspirert av Netflix-serien Squid Game.

22. okt. 2021 21:52 Sist oppdatert 24 minutter siden

Etterspørselen etter plaggene merket «Made in Korea» når nye høyder ettersom det nærmer seg halloween-feiring i slutten av oktober, melder Sky News.

TV-serien Squid Game har siden lansering i september vært nr. 1 på Netflix i nitti land. Netflix’ største suksess noensinne viser groteske skildringer. Desperate mennesker i pengenød leker barneleker med dødelig utfall i håp om å vinne en stor pengepremie. Nå gir serien et solid løft til Sør-Koreas pressede tekstilindustri.

Industrien hadde problemer også før koronapandemien. Stigende lønnskostnader har gjort det vanskelig å møte konkurransen fra Kina, Vietnam og Indonesia.

Den store etterspørselen etter kostymer gir et løft for tekstilfabrikkene. De syr kostymer alt hva remmer og tøy kan holde for å møte etterspørselen til halloween-feiringen verden over.

Ko Jong-hyun, 59, eier en klesfabrikk i Seoul. Her sjekker han treningsdresser inspirert av Squid Game.

Kostymer til småbarn

I Squid Game blir pengelense sørkoreanere med i en hemmelig konkurranse. I et undergrunnsfengsel spiller de mot hverandre i klassiske barneleker. De som taper, blir drept. Den som vinner, stikker av med millioner.

Skumle saker, og nå vil altså folk fra hele verden kle seg ut som om de deltar i det voldelige spillet.

I et fabrikklokale i Seongbuk i Seoul går symaskinene varme. Til Sky News sier fabrikkeier SeoulKim jin-ja at oktober vanligvis er en stille måned i tekstilbransjen.

– Takket være Squid Game og halloween, klarer vi nesten ikke å sy fort nok.

Akkurat nå syr de på 6000 grønne treningsdresser til smårollinger fra ett til tre år og større barn.