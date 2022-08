Dokumentar om prinsesse Diana: Vi er alle skyldige

Ed Perkins dokumentar om prinsesse Diana gir ingen enkle svar, men antyder at vi alle var medskyldige i hennes død

Mange, men ikke journalist og fofatter Christopher Hitchens, sørget da Diana døde.

Erlend Loe Forfatter

9 minutter siden

«Prinsessen» består utelukkende av arkivopptak. I et intervju i forbindelse med filmens premiere under Sundance-festivalen tidligere i år, forteller regissør Perkins at han antagelig har sett flere opptak av og om prinsesse Diana enn noen andre på kloden.

Han har gjennomgått mange tusen timer med nyhetsstoff, men også folks private klipp fra Youtube og lydfiler fra innringingsprogrammer på radio. Resultatet er et svært vellykket konglomerat av historier, fortalt fra et vell av vinkler som til sammen gir et mer komplekst bilde av prinsesse Diana enn vi er vant til.