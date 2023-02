En Jeppe til å grine av

Latteren setter seg fast i halsen under Nationaltheatrets «Jeppe på Berget». Det er et kvalitetstegn.

Trine Wiggen og Eindride Eidsvold spiller burleske versjoner av Nille og Jeppe. Vår anmelder moret seg stort, selv om det ikke er så lett å le av en forfyllet Jeppe i 2023.

17.02.2023 17:42

Jeppe sliter med å få på seg trusen, mens Nille blir tatt bakfra av baronen.

Slik starter Christian Lollikes versjon av Ludvig Holbergs 1700-tallskomedie «Jeppe på Berget». For som regissøren sier i et intervju med Norsk Shakespeare tidsskrift: Hvordan kan det ha seg at Nille har penger? Jeppe kan jo ikke jobbe. Han er traumatisert etter krigen – og bruker alle skillingene på sprit. Mens Nille har mange barn og må forsørge dem alle.

