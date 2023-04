Dagens quiz: Tirsdag 11. april 2023

10.04.2023 18:30

1. I hvilken by ligger Nato-hovedkvarteret?

2. Hvilken fotballklubb har en supporterklubb ved navn Tigerberget?

3. Nevn et år trettiårskrigen pågikk.

4. Hva kalles en språklig vending der man bruker flere ord som uttrykker det samme – eksempelvis «evig og alltid»?

5. Hva vil det si at et legemiddel er profylaktisk?

6. Hva kalles sæden til hannfisk?

7. Hvilken norsk by kommer sist i alfabetisk rekkefølge?

8. Hva slags syrer er proteiner bygget opp av?

9. Hvilket band ble etablert av blant andre Anneli Drecker i 1985?

10. Gjennom hvilken hovedstad renner elven Manzanares?