Det er hans familie som melder om dødsfallet, skriver BBC. Robert Hardy var en respektert mann i britisk underholdningsbransje og er muligens best kjent fra Harry Potter-filmene. Der spilte han rollen som magiminister Kornelius Bloeuf.

Han var også kjent for å ha portrettert den tidligere britiske statsministeren, Winston Churchill, ved en rekke anledninger.

I en uttalelse skriver Hardys familien at han hadde «et utrolig liv» og «en stor karrière i teater, TV og film som varte i mer enn 70 år».

Skuespilleren begynte sin karrière etter andre verdenskrig i Shakespeare Memorial Company i Stratford og ble etter hvert også kjent for BBCs All Creatures Great and Small i rollen som Siegried Farnon.