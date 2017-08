Støre: Helt feil at norske verdier er under angrep

I regnværet på Ekebergsletta i Oslo sto Ap-lederen og Siv Jensen (Frp) for en gangs skyld på samme side da de møttes til fotballduell mot statsminister og Høyre-leder Erna Solberg.

Duellen gikk Solberg, slik hun hadde lovet på forhånd, seirende ut av. For en kamprusten Jonas Gahr Støre var imidlertid det viktigste å delta.

– Som utenriksminister har jeg har reist rundt i land hvor det er helt utenkelig at politikere kan gjøre sånne ting sammen. Derfor var det fint å kunne si på tvers at vi var på samme lag, og kunne ha det litt gøy, sier han til NTB, og legger til:

– Så skal det bli tøft nok i valgkampen når vi snakker om sak.

Verdikampen

Den årlige kjendisbataljen under Norway Cup er døpt «verdikampen». Det er en betegnelse som også kan brukes om en av sakene som kan bli tøffe under årets valgkamp.

Sp-nestleder Ola Borten Moe og kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) rykket mandag ut og proklamerte at norske verdier under angrep. De pekte mot at nordmenn selv er for dårlige på å forsvare dem i møtet med det som er fremmed.

Frp og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har lenge sagt det samme. Hun mener imidlertid de bommet med diagnosen og trakk frem innvandring som den største trusselen.

– Det er det de ikke tør å gå inn på. Og det er det som er den viktigste grunnen til at våre verdier er under press. Desto større innvandringen blir år for år, desto større blir presset på våre verdier, som likestilling, sa Listhaug til VG onsdag.

Alle bommer

Hun får støtte fra partileder Siv Jensen, som påpeker at Frp lenge har advart mot at norske verdier står i fare.

– Derfor er det utrolig viktig at vi er gode på integreringspolitikk. Det er på den måten vi kan ta vare på disse verdiene, sier hun.

Ap-lederen mener imidlertid at alle fire bommer.

– Jeg syns det er veldig feil å si at norske verdier er under angrep. Vi må ikke spille opp at vi nå er en utsatt og svak kultur og nasjon, sier Støre.

Når han blir spurt om hva han betegner som typisk norske verdier, trekker han imidlertid i likhet med Listhaug frem andre ting enn K-ordet i RLE-faget, vafler, brunost eller barne-TV på 80-tallet.

–For meg er det viktigste da at vi har demokratiske verdier, at vi har menneskerettigheter, at vi har rettsstat, og at vi har likestilling og likeverd. Oppå den bunnplanken skal folk ha muligheten til å ta egne valg. De skal kunne spise den maten de vil, og tro på den guden de vil, sier han.

Innvandring utfordrer

Statsministeren vil ikke bruke betegnelsen «under angrep», men medgir at norske verdier er under press, og at innvandring byr på deler av disse utfordringene.

– Jeg mener det kan være utfordrende når det kommer mange innvandrere med en annen kulturbakgrunn, særlig når det gjelder likestilling og barns rettigheter til å gjøre sine egne valg. I Norge skal barn kunne velge egen utdanning, eller hvem de skal gifte seg med. Dette er vanskeligere å holde ved like i disse dager, sier hun til NTB.

Innvandring alene utgjør imidlertid ikke alene presset mot norske verdier, mener statsministeren. Hun peker mot at det er harde fronter i det offentlige ordskiftet, særlig i sosiale medier.

– Verdier vi har hentet fra kristendommen i Norge, som toleranse, respekt for enkeltindividet, tilgivelse og evnen til å være åpen, er blant de tingene jeg opplever som truet. Ikke bare av innvandring, men også de som er veldig aggressive mot innvandring, sier hun.