Vigdis Hjorth i ny bok: – Jeg brøt med familien for mange år siden

I boken Vigdis, del for del, som kommer ut tirsdag, blir Vigdis Hjorth intervjuet av forfatter og kritiker Kaja Schjerven Mollerin.

Hjorth snakker blant annet debatten om den såkalte virkelighetslitteraturen som fulgte i kjølvannet av romanen Arv og miljø.

Romanen handler om en familie der fire barn skal fordele en arv bestående av to hytter på Hvaler. Samtidig forsøker hovedpersonen å overbevise søsknene om at hun som barn ble seksuelt misbrukt av faren.

På spørsmål om hvorvidt hun så debatten komme, svarer Hjorth følgende:

– Ikke på den måten den kom. Det er ikke en bok som påstår å være sann eller virkelig, slik Karl Ove Knausgård eller Tomas Espedals romaner gjør. I andre sammenhenger har jeg vært den første til å si at forfattere like lite kommer utenom seg selv som de kommer utenom alfabetet, svarer Hjorth.

– Kjenner ikke familien

Hun fortsetter:

– (...) jeg måtte være dum om jeg ikke skjønte at folk som har fulgt forfatterskapet mitt, kom til å kjenne igjen episoder, og det er sikkert noe med temperaturen i boken som gjør at man kan oppleve noen partier i den som dokumentariske (...) Det er en roman. Det forbauset meg at den ikke ble lest som det.

På spørsmål om hvordan familien har forholdt seg til dekningen av boken, svarer at hun ikke vet:

– Jeg brøt med dem for mange, mange år siden. Vi kjenner ikke hverandre.

I boken sier Hjorth også at det blir feil å lete etter «porsjoner sannhet og porsjoner løgn» i en roman.

– Det blir feil å lese Arv og miljø som om den var en bevisføring for noe forfatteren, altså jeg, skulle ha opplevd, for så å lete etter svakheter i denne bevisføringen, som noen av deltakerne i høstens debatt syntes å begi seg ut på, sier Hjorth.

Søsteren svarte med roman

Debatten om «virkelighetslitteraturen» startet i fjor høst med at Aftenpostens hovedanmelder Ingunn Økland stilte spørsmål ved Hjorths metoder og bruk av levende modeller i litteraturen.

Er det indirekte sin egen far forfatteren anklager for seksuelle overgrep?, spurte Økland.

Debatten blåste opp igjen i august i år, da Vigdis Hjorths søster Helga Hjorth kom med romanen Fri vilje, som er et svar på Arv og miljø.

