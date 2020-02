I 1998 dukket Guy Ritchie opp på filmscenen med den hardtslående gangsterkomedien Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Filmen var tøff, rå og laget med et stort hjerte.

To år etterpå var Ritchie superstjerne, og i Snatch (2000) hanket han inn Brad Pitt fra Hollywoods a-liga foran kamera.