– Rekk opp hånden alle som har fått et nakenbilde i innboksen.

Tre hender fyker i været. Ingen av ungdommene i Barneombudets ekspertpanel nøler. De er ikke overrasket over at norsk ungdom sender over gjennomsnittet mange nudes og dickpics, slik ny forskning viser. Sexting er blitt en naturlig del av den seksuelle utforskningen til unge, og er ikke alltid et problem, forteller Tom Olufsen (18).