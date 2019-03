Fire timer etter at VG publiserte den første artikkelen sin om den mye omtale bar-videoen, ringte sjefredaktør Gard Steiro i VG til Sofie (27).

Det skriver TV 2.

TV 2 opplyser at de har sett utskrift av kvinnens telefonlogg, som viser at samtalen varte i 16 minutter og 56 sekunder. De opplyser videre at de har pratet med en kamerat av kvinnen, som var tilstede under telefonsamtalen hennes og også filmet deler av den.

– Jeg fortalte ham om opplevelsen min med journalisten og fortalte at jeg hadde forsøkt å stanse sitatet, men at jeg hadde gitt opp til slutt, sier kvinnen til TV 2.

På tidspunktet for samtalen hadde NRK imellomtiden publisert en artikkel hvor kvinnen selv imøtegikk VGs omtale av bar-videoen. Kvinnens kamerat bekrefter overfor TV 2 hennes fremstilling av telefonsamtalen med VGs sjefredaktør.

– 10 av 10 burde forstått den samtalen. For å ikke forstå den må du ha korte sosiale antenner. Hun var veldig tydelig i måten hun la frem hele historien, sier han.

Politisk redaktør: - Mye er gått galt

Fem dager senere forsvarte VGs politiske redaktør, Hanne Skartveit, VGs sitering av kvinnen i NRK-programmet Debatten.

– Det var ikke jeg som gjorde den jobben, men vi har sitert dem riktig. De har aldri gått tilbake på det sitatet, men det er store mangler og ting vi ikke har med i den saken som skulle vært der, sa Skartveit.

Aftenposten har ønsket å stille Skartveit spørsmål om dette. I en SMS skriver hun: «Jeg kan ikke si mer før vår interne gjennomgang er ferdig, enn at her er det mye som er gått galt og at jeg er veldig lei meg for det som har skjedd».

Den interne granskningen vil antagelig være klar innen ett til to døgn, trolig i løpet av helgen, skriver Dagbladet. Det er konsernsjef Kristin Skogen Lund i Schibsted, som eier både VG og Aftenposten, som opplyser om dette.

Aftenposten har lørdag formiddag forsøkt å komme i kontakt med sjefredaktør Gard Steiro i VG. Han har foreløpig ikke besvart henvendelsene.

Torsdag uttalte Steiro i en epost: «VG har gjort en alvorlig feil. Jeg kan ikke si annet enn at jeg er oppriktig lei meg for det som har skjedd».

Rapporten vil bli offentliggjort

TV 2s første reportasje om omstendighetene rundt VGs dekning av bar-videoen, som kom onsdag denne uken, har skapt bølger i offentligheten og i medie-Norge.

VG satte igang en full intern granskning av sakskomplekset allerede 4. mars, altså to uker før TV 2 reportasje.

Detaljer om granskningen og funnene er ikke kjent offentlig, men styreleder Torry Pedersen i VG bekrefter overfor Medier 24 at rapporten den skal munne ut i, vil bli offentliggjort.

– Min oppgave er å sørge for at vi får ferdigstilt en totalgjennomgang av hva som har skjedd og at det arbeidet har fullt fokus, sier han til Medier 24.

Oppfordrer til PFU-klage

VG-journalisten som var i kontakt med kvinnen i saken, er inntil videre tatt av normalt arbeid. Kvinnens opprinnelige sitat i den opprinnelige VG-artikkelen ble torsdag denne uken fjernet fra artikkelen - én måned etter at hun første gang opplyste VG om at hun mente seg feilsitert.

Generalsekretær Elin Floberghagen i Presseforbundet påpeker at det foreløpig er én sentral stemme i saken som mangler: den aktuelle journalistens.

– I denne saken har man foreløpig ikke hørt historien til journalisten, sier hun til NTB.

Hun håper at VGs håndtering av saken vil klaget inn til Pressens faglige utvalg (PFU). I kraft av stillingen som generalsekretær kan hun selv ta saken inn for PFU, men hun ønsker pr. nå ikke å gjøre det.

– I denne saken er det åpenbart kvinnen som vet best, siden det handler om hennes opplevelse med journalisten. Derfor er det mye bedre om hun eventuelt gjør det, sier Floberghagen.