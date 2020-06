BBC og Netflix fjerner Little Britain etter blackface-kritikk

Little Britain er fjernet fra Netflix, Now TV og iPlayer, som er BBCs strømmetjeneste i Storbritannia. En talsperson for BBC begrunner dette med at «tidene har forandret seg», skriver Daily Mail som først omtalte saken.

Komikerne David Walliams og Matt Lucas er skaperne av serien. De har fått kritikk for sine fremstillinger av asiatiske og mørkhudede karakterer, spilt av hvite menn. En av karaktene, ved navn Desiree DeVeere, spilles av David Williams med svart ansiktsmaling, kjent som blackface.

Hendelsen settes i sammenheng med de store protestene verden over etter at Gorge Floyd døde som følge av en pågripelse. Black Lives Matter-bevegelsen har satt politivold og rasisme på agendaen.

BBC

De to komikerne har tidligere uttrykt anger over måten de utformet karakterene sine på. I et intervju med Big Issue i 2017 sa de begge at de ville gjort ting annerledes om de fikk lage serien på nytt, skriver Daily Mail.

– Jeg ville rett og slett ikke laget den samme serien i dag, sa Matt Lucas.

En talsperson i Netflix bekrefter overfor The Guardian at serien er fjernet fra deres plattform, men begrunner ikke dette. Også komikerduoens oppfølger, Come Fly With Me, er fjernet fra strømmetjenesten.

Avisen setter hendelsen i sammenheng med at komiker Leigh Francis nylig ba om unnskyldning for måten han portretterte en svart karakter i 2002.

– Jeg forsto ikke hvor støtende det var da, sa han i en Instagram-video.