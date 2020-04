NRK felt i PFU for Debatten-innslag om pelsdyrfarm

Klager Ingrid Eik ville ha NRKs Debatten felt på sju punkter i Vær varsom-plakaten, men fikk ikke gehør på de fem siste punktene.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener at NRK har brutt god presseskikk på to av de innklagede punktene, punkt 4.1 om saklighet og omtanke i presentasjonen og 4.14 om samtidig imøtegåelse, skriver Medier24.

Bakgrunnen var en sak NRK Rogaland hadde om en pelsdyrbonde som med videoopptak avdekket flere feil i en rapport fra Mattilsynet etter et besøk på gården. Dette ble så tatt videre i Debatten.

Nationen får kritikk

Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandlet også klagen på Nationens sak «Nemndmedlem gjorde tilsyn på pelsdyr – var satt til tilsyn av kjæledyr».

Det var kvinnen som utførte det omtalte tilsynet som klaget avisen inn for PFU. Ifølge Medier24 opplyser kvinnen at Nationens journalist tok kontakt før publisering, men at hun ikke ble forelagt kritikken som ble rettet mot henne.

I sin klage til PFU mente kvinnen at avisa har brutt punkt 3.2 om opplysningskontroll, 4.13 om beklagelse og 4.14 om samtidig imøtegåelse i Vær varsom-plakaten. PFU endte altså med å gi Nationen kritikk på punkt 4.14.

Nationen skriver i sitt tilsvar til utvalget at de mener de har tatt kontakt og behandlet saken på en presseetisk ryddig måte.