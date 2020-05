Andreas Bakke Foss i Forklart guider deg inn i Aftenposten-universet

Enten jeg jobber med større prosjekter, en nyhetshendelse eller som programleder i Forklart lever jeg av å stille spørsmål og være nysgjerrig på jakt etter gode forklarende svar.

Som journalist i Aftenposten ønsker jeg å forklare nyheter og samfunnsendringer som både påvirker og endrer. Det er spesielt gøy og givende til dere Aftenposten-lesere som jeg vet allerede kan mye, men samtidig vil lære mer!

Så hvordan får du mest ut av ditt Aftenposten-abonnement?

Last ned Aftenposten-appen

I den nye appen får du alt vårt gode innhold med rask lasting og varslinger om de viktigste sakene. Du kan også velge hvilke varsler du ønsker å få. Slik justerer du på hvilke varsler du får i appen.

Last ned Aftenpostens nyhetsapp for Iphone her

Last ned Aftenpostens nyhetsapp for Android-telefoner her.

Få nyheter, TV-serietips og siste nytt fra amerikansk politikk rett i innboksen

Meld deg på ett av våre nyhetsbrev og få mer fra Aftenposten på e-post, helt gratis. Mange av våre nyhetsbrev er også kun tilgjengelig for deg som abonnent.

Trenger du noe nytt å se på? Med nyhetsbrevet Serietips får du de beste anbefalingene annenhver fredag.

Lurer du på om Trump får fire nye år? Meld deg på vårt nyhetsbrev om amerikansk politikk, Veien til 2020, for oppdateringer fra vår USA-korrespondent, Øystein Langberg.

Eller noe helt annet?

Her kan du se alle våre nyhetsbrev.

Lytt til Aftenpostens podkaster

Hver ukedag kan du høre meg i Forklart, en nyhetspodkast fra Aftenposten som har som mål å gi deg kunnskap og forståelse for en aktuell sak.

Aftenpodden er en av Norges mest populære podkaster. I den møter du Aftenpostens sjefredaktør Trine Eilertsen, NTBs nyhetsredaktør Sarah Sørheim, politisk redaktør Kjetil Alstadheim og journalist Lars Glomnes.

Se alle våre podkaster her: https://www.aftenposten.no/podkast

Nytt kryssord og quiz hver dag

Dagens kryssord finner du her. Ikke tid til et helt kryssord? Prøv dagens minikryss.

Hver dag kan du finne dagens quiz her.

Få gode opplevelser og rabatter

Aftenposten arrangerer årlig eventer med høyaktuelle temaer som utenriks, klima, teknologi, byutvikling og kultur. Som abonnent får du naturligvis tilgang på bedre plasser og unike rabatter. Se programmet her.

Som abonnent får du tilgang til en rekke gode tilbud og rabatter gjennom A-kortet. Vi jobber kontinuerlig med å skaffe gode og unike spesialavtaler som gjør at våre abonnenter får kraftige rabatter på eksotiske ferier, konserter, idrettsarrangement, kurs og designprodukter.

Se alle opplevelsene A-kortet kan gi deg her.

Følg våre kommentatorer og spaltister

Om du ønsker å få beskjed når politisk redaktør Kjetil Alstadheim har skrevet en ny kommentar, kan du enkelt følge ham og andre skribenter på min side.

Deter også mulig å følge utvalgte emneord. Hyppigheten på varslene styrer du selv.

Interessert i vår koronadekning? Sjekk vårt koronastudio eller lytt til podkastoppdateringen Korona kort forklart.

Vi sender også ut et daglig nyhetsbrev med de siste oppdateringene om koronaviruset, kun for abonnenter. Dersom du har ting du lurer på knyttet til koronaviruset, kan du sende inn et spørsmål til vårt ekspertpanel bestående av både lærere, psykologer og medisinske eksperter.

En pause fra nyhetene? Se prisbelønte kortfilmer

Ukentlig publiserer vi nye kortfilmer og dokumentarer på ap.no. Her finner du prisbelønte produksjoner fra både inn- og utland, samt enkelte dokumentarserier.