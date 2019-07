Filmen har norsk premiere 17. juli. Den får en treer i den britiske avisen The Guardian.

«Jeg savner tegnefilmens enkelhet», skriver filmkritiker Peter Bradshaw i sin anmeldelse torsdag. Han mener filmen er skuffende lik originalen, selv om den er laget ved hjelp av dataanimasjon, og ikke tegninger.

Den første Løvenes Konge-filmen fra 1994 er en av Disneys mest populære filmer gjennom tidene.

I Disneys nye storsatsing ser alle dyrene ekte ut, til og med når de snakker, skriver Bradshaw. Han spør om fansen vil forstå at også det faktisk ikke er snakk om ekte dyr.

«En dramatisk triumf»

Filmen får derimot god anmeldelse og 4 av 5 stjerner i The Times.

Anmelder Kevin Maher skriver: «Den store overraskelsen? Den er bedre enn originalen. Faktisk.» Han trekker frem skuespiller Chiwetel Ejiofor, som gir stemme til den slemme onkelen Scar, og kaller tolkningen en «dramatisk triumf».

Men heller ikke Maher synes filmen er feilfri: «Slutten er en glipp (...) med lite dramatisk gjenklang. Men innen da er jobben allerede gjort. Simba er hjemme», skriver han.

null / TT NYHETSBYRÅN

– Realismen kommer i veien

En rekke kjente skuespillere har gitt stemme til dyrene. Beyoncé snakker og synger som Nala, mens Seth Rogen har gitt stemme til Pumba.

Filmen oser profesjonalitet, men det har ikke noe særlig «hjerte», skriver The New York Times. Anmelder A.O. Scott anklager filmen for å være teknisk perfekt, heller enn berørende. Likevel mener han baby Simba er søt nok til å få alle Twitter-troll til å utbryte et kollektivt «åååååh».

Oppsummert mener Scott filmens realisme kommer i veien for fortellingen. Dyrenes livaktighet gjør også at fortellingen fremstår mer kunstig, mener han.

NB: Løvenes konge har foreløpig ikke hatt pressevisning i Norge og er derfor ikke anmeldt av Aftenposten.