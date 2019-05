– Alt virket meningsløst, det føltes som om det ikke var noe poeng i å gå på skolen hvis det ikke finnes en framtid, sier Thunberg til Time om hvorfor hun startet klimastreiken som gjorde henne verdensberømt.

Nå har skolen blitt et fristed for 16-åringen. Hun beskriver det som at hun lever i to ulike verdener.