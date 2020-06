Sommer-lummer luft. Nylig regn. Fra 35.000 planter står en damp av fuktig sol. Regjeringsbilen, da, hvor står den? Bak tårnende trær, av alle steder, står svaret og venter, smilende:

– Jeg spaserte hit, etter et arrangement på Tøyen. Nå har jeg nettopp hatt et videomøte her oppe. Botanisk hage er så stor, og så full av overraskelser, at du lett kan gjemme deg litt bort. Ja, i denne fantastiske parken venter uoppdagede perler bak hver busk, omtrent. Velkommen til Oslo-benken!