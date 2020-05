LINDESNES (Fædrelandsvennen): – Vi fikk en henvendelse for et par måneder siden fra manageren hans om de kunne bruke Under som lokasjon. Vanligvis sier vi nei til slike forespørsler, men akkurat dette synes vi var litt stas, sier Gaute Ubostad, medeier og -gründer av restauranten Under, til Fædrelandsvennen.

Fredag kveld ble remiksen av «Time», som er et samarbeid mellom Alan Walker og Hans Zimmer, sluppet på YouTube.