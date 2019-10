Området mellom Sørenga og Middelalderparken i Oslo ligger dekket i gjørme og søle og er fullt av gravemaskiner og lastebiler. På denne grå og regntunge oktoberdagen er det lite som vitner om at arkeologer nylig har gjort et stort arkeologisk funn nettopp her.

I enden av anleggsplassen åpenbarer det seg: Svære trestokker som viser tydelige rester etter en trebrygge, trolig bygget på 1400-tallet.