Høyesterett med historisk avgjørelse: Kvinne dømt for hets mot Sumaya Jirde Ali

En eldre kvinne er dømt i Høyesterett for hatefulle ytringer mot samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali. Kvinnen ble dømt for straffeloven § 185, som på folkemunne kalles for «rasismeparagrafen». En lignende sak var oppe til behandling samtidig, der en mann i 50-årene var dømt for hatefulle ytringer mot muslimer og mørkhudede.

Også i dette tilfellet kom Høyesterett til at mannen hadde brutt loven, er Høyesteretts vurdering.

Det er første gang grensene for hatefulle ytringer på sosiale medier har vært prøvet i Høyesterett. Slike dommer er prinsipielt viktige fordi Høyesteretts avgjørelser fungerer som en veiledning til hvordan loven skal tolkes.

Rasismeparagrafen har skapt mye debatt, ettersom den virker innskrenkende på ytringsfriheten. I fjor sirkulert et opprop i sosiale medier mot å få paragrafen fjernet.

Ifølge Høyesterett bidrar disse dommene med mer informasjon om hvordan paragrafen skal tolkes. Særlig grensedragningen mellom lovlig religionskritikk og straffbare hatefulle ytringer rettet mot en trosgruppe, blir drøftet i dommene.

Flere må̊ bli fortrolige med de grenser straffeloven setter

I dommen mot kvinnen understreker Høyesterett at sosiale medier har gitt langt flere muligheten til å ytre seg for et større publikum. Omfanget av hatefulle ytringer øker på nett øker, og folk må derfor «bli fortrolige med de grenser straffeloven setter for straffbare ytringer», heter det.

Videre påpeker dommen at tilfeller av hets i kommentar dette er belastende for dem som rammes. Dermed er det ikke bare de som kommenterer sin ytringsfrihet som bør tas hensyn til, mener dommerne.

«Mange vil av frykt for slike reaksjoner holde seg unna offentlig debatt. Deres ytringsfrihet, kan man si, blir da i realiteten innskrenket».

Slipper å sone for utspill mot Jirde Ali

Kvinnen er i Høyesterett dømt til betinget fengsel i 24 dager og en bot på kr 25.000 for følgende kommentar om Ali: «Fandens svarte avkom reis tilbake til Somalia og bli der din korrupte kakkelakk.»

Dette ble skrevet i Facebook-gruppen «Vi som støtter Sylvi Listhaug» høsten 2017. I lagmannsretten var kvinnen dømt til 14 ubetinget fengsel. Med Høyesteretts straffeutmåling slipper hun altså å sone i fengsel.

Høyesterett har også funnet at mannens ytringer i Facebook-gruppen «Fedrelandet viktigst» faller inn under rasismeparagrafen. Han har blant annet skrevet: «Det er vel bedre at vi fjerner disse avskyelige rottene fra jordens overflate selv tenker jeg!!» og «Ja de forsvinner den dagen disse steppe bavianene reiser dit de hører hjemme!»

Mannens straffeutmåling fra Agder lagmannsrett, en bot på 12.000 kroner, var ikke anket til høyesterett.