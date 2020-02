Disney+ har tre måneder etter lanseringene fått 28,6 millioner abonnementer. Tallene overrasker markedsanalytikere, som anslo at strømmetjenesten kom til å ha 20 millioner abonnenter i slutten av 2020, melder nettstedet The Verge.

Til sammenligning har selskapets største konkurrent, Netflix, 167 millioner abonnenter. Netflix ble lansert for 12 år siden.

Et abonnement på Disney+ koster 6,99 dollar i USA, noe som er billigere enn konkurrenter som Netflix og HBO.

Kommer til Norge

I en pressemelding sier Disneys økonomisjef, Christine McCarthy, at de forventer at størstedelen av veksten fremover vil komme fra internasjonale abonnenter.

Så langt er Disney+ kun lansert i USA og en håndfull andre land, men skal slippes i Storbritannia, Irland, Frankrike, Tyskland, Østerrike, Spania og Italia den 24. mars.

Det vil ta lengre tid før strømmetjenesten kommer til Norge. Flere europeiske markeder, inkludert Belgia, Norden og Portugal, vil følge sommeren 2020, melder Deadline.

Et abonnement kommer til å koste rundt 71 kroner i måneden og være tilgjengelig fra fire enheter samtidig. Til sammenligning koster det dyreste abonnementet til Netflix i Norge, som også kan bruks av fire personer samtidig, 159 kroner i måneden. Et HBO Nordic-abonnement koster 109 kroner i måneden.

Mye originalinnhold

Den nye strømmetjenesten tilbyr et bibliotek på mer enn 7500 TV-episoder og 500 filmer. Disney byr på innhold som Frost og Løvenes konge, og nyere innspillinger som dokumentarserien The World According To Jeff Goldblum, og nyinnspillingen av Lady and the Tramp.

I tillegg til klassikerne får brukerne tilgang på Marvel-universet, så vel som Star Wars og kunnskapskanalen National Geographic.