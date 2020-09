«The Boys sesong 2»: Mørkt og mektig harselas med superheltene

«The Boys» viser vei inn i et nytt landskap for superheltbransjen. Verktøyene er humor, vold, harselas og en overraskende dose alvor.

Nå nettopp

Med sin første sesong ble The Boys en superheltserie for dem av oss som ikke sitter på knær for superhelters overtakelse av filmlerret og strømmetjenester. Serien danset ballett rundt både klassiske Supermann-historier og moderne presentasjoner av typen Batman-har-også-en-mørk-side, og klarte å tulle med både superhelter og vår fascinasjon for dem.

The Boys’ premiss var – om man skal si det enkelt – at superhelter også kan være grusomme mennesker, eller ordentlige rasshøl om de vil.